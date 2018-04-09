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الوطن

الكويت تُمول 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء بـ100 مليون دولار

منذ 54 دقيقة
كتب: محمد الدعدع ومحمود الجمل

من النسخة الورقية

العدد : 2172

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الكويت تُمول 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء بـ100 مليون دولار

سحر نصر وزيرة الاستثمار

وقّعت مصر والكويت، اليوم، اتفاقاً ثانياً لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار، على هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالبحر الميت فى الأردن.

وقّع الاتفاق كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تتضمّن الاتفاق زيادة فى قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/ يوم لمحطة أبوزنيمة و15 ألف م3/ يوم لمحطتى دهب ونويبع و10 آلاف م3/ يوم لمحطة رأس سدر.

وقالت «نصر»: إن الاتفاق يأتى ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء. وأكدت أن الاتفاقية تُعد استكمالاً للاتفاقيات التى سبق أن وقعتها الحكومة مع الصندوق الكويتى فى ما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم تنمية سيناء.

وأشارت إلى أن مشروع محطات تحلية المياه، يستهدف فى الأساس تحسين مستوى المعيشة للسكان فى محافظة جنوب سيناء، من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة عبر تحلية المياه من البحر وتوصيلها إلى المستهلكين فى المحافظة.

وأوضحت الوزيرة أن خطة الحكومة لتنمية سيناء تأتى فى إطار الموازنة بين جهود التنمية وجهود العدالة من خلال توجيه التنمية الاقتصادية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، لرفع مستوى معيشة أبناء هذه المناطق وتحسين أوضاعهم.

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