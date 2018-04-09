مصرع عجوز وإصابة 5 فى حريقين بالمنيا والمنوفية

لقى موظف بالمعاش مصرعه وأصيب 5 آخرون فى حريقين بالمنيا والمنوفية اليوم، وتم إخطار النيابات المختصة وتولت النيابة التحقيق، وقررت نيابة مركز المنيا، بإشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب، تشريح جثة الضحية وأفادت أسرته بأن حريقاً نشب فى غرفة بمنزله بسبب سيجارة مشتعلة.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، بمصرع «ث. ف» ٦٥ عاماً، بالمعاش، ومقيم بقرية صفط اللبن، حرقاً فى ظروف غامضة.

انتقل لمكان الواقعة المقدم محمد منير رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد وفائى معاون المباحث، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى كان يعانى من مرض نفسى سابق وقعيد الفراش وقد شب حريق بغرفته ادعى أهليته أنه بسبب سيجارة مشتعلة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات: ضحية المنيا «قعيد الفراش».. وحريق الشهداء بسبب ماس كهربائى

وأفاد تقرير مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هانى إسحق شحاتة، أن الحرق جاف النوع ومن درجات حريق الجسم الثلاث بنسبة تقترب من الـ٨٠% بمناطق الوجه والطرف العلوى الأيسر، والجانب الأيسر من البطن والصدر وأعلى الظهر والفخذ اليسرى مع تفحم جزء من ملابسه، وأنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

وفى المنوفية، أصيب 5 فى حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق فى مركز الشهداء، تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الشهداء، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثالث لمنزل مكون من ثلاثة طوابق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام.

وبسؤال المالك قرر أنه أثناء وجوده بعمله بمدينة القاهرة علم تليفونياً من الأهالى بنشوب حريق بالمنزل، ورجح أن يكون سبب الحريق ماساً كهربائياً، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وانتدبت المعمل الجنائى للمعاينة وعمل تقرير عن الحريق، واستدعت النيابة مالك المنزل لسماع أقواله، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وتبين أن الحروق لا تتجاوز 20٪ وأن حالتهم مستقرة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.