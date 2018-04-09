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الوطن

"البيت الأبيض": روسيا لم تلتزم بتعهداتها لضمان وقف الكيماوي السوري

منذ 6 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"البيت الأبيض": روسيا لم تلتزم بتعهداتها لضمان وقف الكيماوي السوري

البيت الأبيض

قال مصدر مسؤول في "البيت الأبيض" إن الهجوم الكيماوي في سوريا يتطابق مع "هجمات الرئيس السوري بشار الأسد الكيماوية السابقة".

وأضاف المصدر، خلال تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية" أن روسيا "لم تلتزم بتعهداتها لضمان وقف البرنامج الكيماوي السوري".

وأفاد فريق "الخوذة البيضاء" (الدفاع المدني السوري)، وهي منظمة دفاع مدنية تطوعية تعمل في المناطق تحت سيطرة المعارضة في سوريا، أمس، بسقوط ما لا يقل عن 70 شخصًا جراء ما يشتبه أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا. وتتهم الولايات المتحدة "دمشق" باستخدام السلاح الكيميائي في هجوم استهدف منطقة دوما بغوطة دمشق، بينما تنفي الحكومة السورية تلك الاتهامات.

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