النائب أحمد فرغلي: الحكومة متخبطة ويجب استدعائها

قال النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب طرح عدد من الشركات التابعة لها بالبورصة.

وأضاف أن "الحكومة تتخبط ولا يوجد تنسيق بين الوزارات على الإطلاق، وللأسف الحكومة كان يجب عليها عرض الأمر علي البرلمان بشكل مفصل في البداية قبل الاعلان عن تنفيذ هذه الخطوة".

وتابع "فرغلي"، لـ"الوطن"، أن فكرة طرح شركات مثل شركات البترول أمر كارثي، خصوصا أنها تحقق أرباح، وكان يجب إعطاء أولوية للشركات التي تتكبد خسائر، لتوفير التمويل اللازم لها وتطويرها، منوها بأنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطتها خصوصا أن البرلمان سيناقش قريبا الموازنة العامة الجديدة للدولة.