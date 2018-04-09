نيكي هايلي: حان الوقت لأن "تتحقق العدالة" في سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا الإثنين، أن الوقت حان لأن "تتحقق العدالة" في سوريا بعد الهجوم الكيماوي المفترض على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق.

وقالت هايلي "لقد بلغنا نقطة يجب أن يرى العالم فيها إن العدالة تحققت من فعل ذلك؟ وحده وحش قادر على فعل ذلك"، مضيفة أن "الولايات المتحدة مصممة على رؤية هذا الوحش الذي اطلق قنابل كيميائية على الشعب السوري يحاسب على أفعاله".

وأفاد فريق "الخوذة البيضاء" (الدفاع المدني السوري)، وهي منظمة دفاع مدنية تطوعية تعمل في المناطق تحت سيطرة المعارضة في سوريا، أمس، بسقوط ما لا يقل عن 70 شخصًا جراء ما يشتبه أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا. وتتهم الولايات المتحدة "دمشق" باستخدام السلاح الكيميائي في هجوم استهدف منطقة دوما بغوطة دمشق، بينما تنفي الحكومة السورية تلك الاتهامات.