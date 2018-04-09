محافظ دمياط يوجه بإطفاء الحرائق المفتعلة في ختام احتفالات شم النسيم

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مساء اليوم الاثنين، وجيه عبد الرازق، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ومسئولي شركتي الغاز والكهرباء، بالتعامل الفورى مع الحرائق المفتعلة الناتجة عن احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

وأمر المحافظ بالمرور على كل المعديات، للتأكد من وجود جميع وسائل الأمان، والالتزام بعدد الركاب المحدد حفاظًا على سلامة المواطنين.

وسيطرت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج على تلك الحرائق في المهد دون وجود أي خسائر أو إصابات والتنبيه على المواطنين باتباع إرشادات السلامة.