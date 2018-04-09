مشاركة تميم في القمة العربية.. دعوة عادية أم انفراجة لأزمة المقاطعة؟

قال مصدر دبلوماسي عربي، أن أمير قطر تميم بن حمد سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المقررة في السعودية الأحد المقبل، كما أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، توجيه دعوة إلى قطر لحضور القمة العربية التي تستضيفها مدينة الدمام.

النظام الأساسي للجامعة العربية يعتمد على أن الدولة المضيفة للقمة، توجه دعوات لجميع رؤساء وزعماء وأمراء الدول للمشاركة في القمة العربية، حسب حديث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ومن الطبيعي أن يرسل الدعوة إلى تميم باعتباره أمير قطر.

قطر قدمت بعض التنازلات الشكلية خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت عن القوائم الإرهابية منذ أسابيع، علاوة على تحرك قطر في الدوائر الأمريكية من أجل محاولة حل أزمة دول المقاطعة، ما يعني أن ذلك قد يكون تمهيدًا لحدوث انفراجة في أزمة دول المقاطعة التي يجتمع زعمائها في القمة العربية، وفقًا لـ"فهمي" خلال حديثه لـ"الوطن".

القمة العربية قد تتسم بمناخ جديد تبدأ فيه قطر تقديم التنازلات والاستجابة لمطالب دول المقاطعة، هكذا رأى أستاذ العلوم السياسية، حضور "تميم" في القمة العربية، موضحًا أن الجانب القطري يمكنه طلب الحوار مع دول المقاطعة لإيجاد حلًا للأزمة التي تمر بها، وخاصة أن الدول العربية يمكنها عقد لقاءات على هامش القمة.

الكويت وسلطنة عمان سيكون لهما دور كبير في تقريب وجهات النظر بين قطر ودول المقاطعة، حسبما أوضح فهمي، حيث إنهما قد يستغلا القمة العربية لاستثمارها في حل الأزمة الخليجية، علاوة على اعتبار الأمير محمد بن سلمان أن الأزمة بسيطة ولا تحتاج إلى وساطة دولية.

الدكتور معتز سلامة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن أمير قطر سيواجه صعوبة في حضور القمة العربية لأنه في حال حضوره سيتم معاملته كشخص عادي له الحق في حضور القمة والمشاركة في الاجتماعات واللقاءات.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أنه لا توجد شواهد واضحة تبين حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، نظرًا لاستمرار قطر في مسارها المعادي لدول المقاطعة، وممارستها سياسات التخريب والتحريض على الأنظمة الحاكمة، لافتًا إلى أن احتمالية حضور "تميم" في القمة ضعيفة.

الدعوة تم توجيها من أمين الجامعة العربية وليست من المملكة العربية السعودية، وذلك يعني أن أمير السعودية غير معني باستقبال "تميم"، حسبما ذكر الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكدًا أن الأجواء الراهنة لا تستوعب ولا ترجح حضور أمير قطر.