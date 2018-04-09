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الوطن

وفاة فلسطيني متأثرا بجراحه غداة محاولته طعن إسرائيلي

منذ 13 دقيقة
كتب: أ ف ب
وفاة فلسطيني متأثرا بجراحه غداة محاولته طعن إسرائيلي

وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه غداة محاولته طعن اسرائيلي

أعلن مصدر طبي إسرائيلي، أن فلسطينيا توفي الاثنين، متأثرا بجروح خطرة أصيب بها الأحد، بعد أن حاول طعن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بسكين.

وأفاد المصدر نفسه أن المهاجم نقل إلى المستشفى بحالة الخطر الشديد.

ووقع الهجوم قرب مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس.

وكانت الشرطة أوضحت أن "رجلا كان على متن سيارة كشف وجود الإرهابي وأطلق عليه النار".

وتزامنت محاولة طعن الإسرائيلي الأحد مع تصعيد التوتر على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة حيث قتل اكثر من ثلاثين فلسطينيا بايدي القوات الاسرائيلية منذ الثلاثين من مارس الماضي.

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