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الوطن

محفوظ: آمال فهمي رفضت تكفل شيخ الأزهر براتب ممرضة مصاحبة لها

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
محفوظ: آمال فهمي رفضت تكفل شيخ الأزهر براتب ممرضة مصاحبة لها

محمد سعيد محفوظ

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إن اقترابه من الإذاعية الراحلة آمال فهمي، خلال آخر عامين، علمه الكثير على المستوى المهني. 

وأضاف محفوظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "أقنعتها بأن تعود للإذاعة مرة أخرى، وأن تقدم برنامج على ناصية النجوم نظير أجر مرتفع، لكنها تراجعت صبيحة يوم توقيع العقد". 

وتابع: "الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، تأثر بموتها لأنه كان سيزورها فور عودتها من الخارج".

وتابع أن شيخ الأزهر أخبره بأن صندوق الزكاة سيتكفل براتب الممرضة الملازمة لها، لكن الأخيرة وجهت له الشكر واكتفت بالممرضة التي كانت ترافقها.

وأوضح، أن الإذاعية الراحلة كانت تُجل الرئيس السيسي وتقدره، لأنه أصدر قرارًا ببقائها في المستشفى كما كانت تُقدر كل ما قدمه من أجل مصر.

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