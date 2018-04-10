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الوطن

بالفيديو| المسلماني يعرض أفضل مقال كتب عن أحمد خالد توفيق

منذ 4 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| المسلماني يعرض أفضل مقال كتب عن أحمد خالد توفيق

الإعلامي أحمد المسلماني

عرض الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، مقالًا كتبه ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، عن الأديب الراحل أحمد خالد توفيق، قائلًا إنه أفضل ما كُتب عنه. 

وكان المقال بعنوان "أحمد خالد توفيق.. قراءة فكرية"، تناول فيه أبرز السمات المميزة لأدب أحمد خالد توفيق. 

وقال المسلماني، إن إحدى أهم السمات التي ميزت أسلوب الأديب الراحل أنه كان يرفض أن يكتب بنظرية ما يطلبه المستمعون، كما رفض التكفير وتنصيب أي شخص لنفسه قاضيًا للسماء والحكم على دين الناس، واصفًا من يقومون بهذه التصرفات بـ"التفاهة".

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