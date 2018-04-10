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الوطن

بالفيديو | محمد الباز: "اللي بيحصل في الحياة الحزبية ده عار"

اليوم AM 12:33
كتب: شريف سليمان
بالفيديو | محمد الباز: "اللي بيحصل في الحياة الحزبية ده عار"

الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن الحياة الحزبية في حاجة إلى إعادة ترتيب وتشكيل، مضيفًا: "اللي بيحصل في الحياة الحزبية ده عار، لإن في أكتر من 100 حزب ومش حاسين بالأحزاب".

وأضاف خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن تطوير الأحداث لا يمكن أن يتم في فترة قصيرة، لكنه يحتاج إلى فترة طويلة نسبيًا حتى يشعر المواطنون بفاعلية الأحزاب.

وتابع: "من الممكن أن يتحول إئتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي، لكن هناك أنباء أن أعضاء الإئتلاف حتى يتم تغيير لائحة البرلمان حتى لا تسقط عضويته في البرلمان بسبب تغير صفتهم".

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