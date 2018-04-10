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الوطن

"مرور مطروح" يضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات في حملة

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد بخات
"مرور مطروح" يضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات في حملة

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ومديرية الصحة بمطروح حملة للتحليل للسائقين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وعلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي، وتم خلالها سحب 25 عينة من قائدي السيارات على مدار يومين، وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينات 3 سائقين لتعاطيهم مادة الحشيش المخدر.

واستهدفت الحملة، أمس، التي نفذت بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، قائدي الحافلات الخاصة وقائدي المركبات والنقل والملاكي لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها لتوفير السلامة والطمأنينة لهم وتنفيذا لنص المادة 66/76 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

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