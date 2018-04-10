اتهامات وتحذيرات.. حصاد جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم الكيماوي بسوريا

بعد أيام قليلة من مقتل عشرات المدنيين في مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية لدمشق، إثر الهجوم الكيماوي المفترض، عقد مجلس الأمن الدولي، جسلة طارئة لبحث الهجوم في سوريا، وذلك استجابة لـ9 أعضاء من المجلس الذين دعوا لعقد الجلسة، لتشهد الجلسة حالة من الاتهامات المتبادلة بين بعض الأطراف.

واشنطن اعتبرت أن سوريا المتهمة بشن الهجوم الكيماوي، غير قادرة على شن تلك الهجمات دون مساعدة روسيا وإيران، حيث أكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم دونالد ترامب، أن الرئيس الأميركي حمل روسيا وإيران مسؤولية هذه الأعمال، لأن ذلك لم يحدث دون مساعدتهما المادية.

"الوقت حان لتحقيق العدالة في سوريا بعد الهجوم الكيماوي المفترض"، هكذا علقت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال الجلسة، على مقتل عشرات المدنيين في مدينة دوما بالسلاح الكيماوي، مستكملة كلمتها: "لقد بلغنا نقطة يجب أن يرى العالم فيها أن العدالة تحققت، من فعل ذلك؟ وحده وحش قادر على فعل ذلك"، مؤكدة أن أمريكا مصممة على رؤية هذا الوحش.

وأكدت "نيكي هيلي"، أن بلادها "سترد" على هجوم مميت بأسلحة كيماوية في سوريا سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا.

تداعيات خطرة، حذرت منها روسيا، في حال تعرض سوريا لضربة عسكرية تهدد دول غربية في مقدمتها أمريكا بتوجيهها إلى النظام السوري ردًا على الهجوم الكيماوي المفترض، حيث دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة الطارئة، الغربيين إلى التخلي عن خطاب الحرب، نافيًا وقوع الهجوم الكيماوي.

وشدد السفير الروسي على أن الخبراء الروس الموجودين في سوريا لم يجدوا أي دليل على استخدام السارين أو غاز الكلور، لافتًا إلى أن موسكو ودمشق تطالبان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأرسال محققين إلى دوما وبأنهما جاهزتان لتسهيل مهمة هؤلاء المحققين.

فرنسا كانت ضمن معارضي الهجوم الكيماوي المفترض على سوريا، من خلال شنها هجومًا حادًا على روسيا، حيث قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة إن الدعم العسكري الروسي والإيراني موجود على الأرض والهجوم على دوما وقع إما بموافقة ضمنية أو صريحة من روسيا أو رغمًا عنها وعن وجودها العسكري.

مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي أكد أن التسوية السياسية هي المخرج الوحيد في سوريا، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وقال مندوب سوريا بمجلس الأمن، إن دمشق تدين العدوان الإسرائيلي على مطار تيفور العسكري، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.