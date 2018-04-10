تحرير 29 مخالفة في حملة مرافق مكبرة بمرسى مطروح

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح من ضبط 29 مخالفة وتحرير محاضر بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

وأشرف على الحملة اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وأمر بتثكيف عدد الحملات المكبرة بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدي على الطريق العام وبيع خارج الأسواق دون تراخيص وإدارة منشآة دون ترخيص بالإضافة إلى ضبط 853 حالة متنوعة.