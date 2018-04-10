"صلاح سفيرا للسياحة".. فكرة مبتكرة لمدير "تنشيط السياح" بشرم الشيخ

طرح إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، فكرة أن يكون محمد صلاح سفيرا للسياحة المصرية في إنجلترا خاصة وأوروبا عامة "دعاية سياحية لتحسين الصورة الذهنية"، كما يقترح دعوة فريق ليفربول لقضاء إجازة في مصر ومعهم النجم المصري محمد صلاح أثناء فترة من فترات توقف المسابقات وتغطية زيارة الفريق إعلاميا.

وقال إنه من الممكن أن نأخد رعاية فريق ليفربول مقابل لوجو السياحة المصرية يوضع على تيشيرت الفريق.

كما اقترح عمل فيلم تسجيلي في المناطق السياحية والآثرية بشكل محترف لفريق ليفربول ومعه محمد صلاح أسوة بفيلم الممثل الهندي شاروخان في دبي، ونشر هذا الفيلم على نطاق واسع محليا وإقليميا وعالميا وترويجه بلغات مختلفة نظرا لشهرة اللاعب المصري في دول أوروبية عديدة.

ودعا مدير هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ إلى تبني الفكرة من جانب القطاع السياحي بشقيه الخاص والعام والبدء في تفعيلها وإعلان "محمد صلاح سفيرًا للسياحة المصرية"، وكما ساهم محمد صلاح بنقل الصورة الحقيقية عن المصريين والعرب بأنهم أصحاب حضارة وخلق كريم ومبدعون في كل المجالات فمن الممكن أن ينقل الصورة الحقيقية عن الأمن في مصر، والذي تحاول أبواق معينة تشويهه لمصلحتها خاصة لهروب السياحة لبلاد بعينها، وكذلك المساعدة على الترويج للمنتج السياحي المصري المتنوع الذي يلبي رغبات السائحين بمختلف أيديولوجياتهم.