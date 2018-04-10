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الوطن

ميناء نويبع يستقبل 734 راكبا و87 معتمرا خلال يومين

منذ 24 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
ميناء نويبع يستقبل 734 راكبا و87 معتمرا خلال يومين

صورة ارشيفية

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع شهد على مدار يومين وصول وسفر 734 راكبا، منهم 87 معتمرا، وتم تداول 180 شاحنة.

وأضاف ملاك، أن الميناء يستعد لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج، اليوم، وعلى متنهم 248 راكبا و7 برادات و14 "تريلا" و16 سيارة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 راكبا و27 برادا و12 "تريلا".

وأشار المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، إلى أن الميناء شهد بالأمس استقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 246 راكبا، منهم 41 معتمرا وباص عمرة و19 برادا، و17 "تريلا" وسيارة، فيما غادرت ثلاث سفن وعلى متنهم 199 راكبا منهم 46 معتمرا، وباص عمرة و48 برادا و36 "تريلا".

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