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الوطن

اليوم.. الخشت يفتتح وحدة أمراض الكبد بمستشفى "أبو الريش" بعد التجديد

منذ 25 دقيقة
كتب: أميرة فكري
اليوم.. الخشت يفتتح وحدة أمراض الكبد بمستشفى "أبو الريش" بعد التجديد

رئيس جامعة القاهرة

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بعد قليل، تجديدات وتطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش بالمنيرة"، التابع لجامعة القاهرة.

تشمل التجديدات تهيئة الوحدة من الجوانب المعمارية والكهروميكانيكية، وتوفير معدات وأجهزة طبية جديدة وزيادة عدد أفراد الأسرة، وذلك بتبرع من مؤسسة برايتر فيجن عن طريق جمعية أصدقاء مستشفيات أبوالريش للأطفال، بلغ 3 ملايين جنيه.

تستهدف التجديدات تطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى أبوالريش، وتوفير رعاية أفضل لكافة حالات مرضى الكبد من الأطفال، والحرجة منها والتي تتطلب علاج حالات نزيف دوالي المريء والغسيل الكبدي والغيبوبة الكبدية ورعاية حالات زرع الكبد، ومونتيور وتنفس صناعي، وذلك طبقا للكود الطبى العالمي، وزيادة قدرتها الاستعابية لتخدم ما يقرب من 2000 طفل سنويا من مرضى الكبد غير القادرين.

وراعى تطوير الوحدة، توفير إقامة جيدة للأم مع طفلها من وجود أماكن لحفظ احتياجاته وعدد كافي من الحمامات، وتوفير مطبخ صغير لحفظ الوجبات وتسخينها عند الحاجة، وتحضير الرضعات، وتوفير مغسلة ومجفف لملابس الأطفال.

كما تطوير مكان عمل الإجراءات الطبية، مثل غرفة بذل الكبد وغرفة رعاية متوسطة لما بعد البذل، وتم تزويد الوحدة بنظام حاسب آلي مرتبط بوحدة المعامل والأشعة لتلقي النتائج وإرسال الطلبات المعملية، كما تم تزويد معظم الأسرة بأجهزة إلكترونية، لملاحظة العلامات الحيوية للمريض.

يشار إلى أن وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش بالمنيرة "، أنشئت عام 1986 في صورة عيادة خارجية، وتم إضافة وحدة داخلية للمرضى متخصصة لأمراض كبد الأطفال منذ عام 2006 تضم 8 أسرة.

وأكد الخشت، أن خطة تطوير مستشفيات جامعة القاهرة التي تم الإعلان عنها، دخلت حيز التنفيذ، سواء قصر العينى أو مستشفيات الأطفال "الياباني وأبو الريش بالمنيرة"، وذلك وفق جدول زمنى محدد. 

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