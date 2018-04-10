بالصور| رئيس مدينة أبورديس يتابع أعمال تطوير موقع مجرى السيل

شدد أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة أبورديس، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال ردم جسور بحيرة مصب مجري السيل وتدبيشها.

وقال عبدالعظيم، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه أثناء زيارته الأخيرة للشاطئ العام بأبورديس، بضرورة الارتقاء بالشكل الجمالي لنهاية مجرى السيل الواصل على البحر بجوار الشاطئ العام.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، لمحجر التربة المستخدمة في ردم جسور البحيرة قبل تدبيشها، للتأكد من جودتها تمهيدا لنقلها إلى موقع بحيرة الشاطئ العام، التي هي نهاية مصب مجرى السيل بمركز ومدينة أبو رديس.

وأضاف رئيس مدينة أبورديس، أنه طالب عدد من المهندسين المدنيين بوضع تصورا جماليا يليق بالشاطئ العام، ويضيف لمسة جمالية تسر الناظرين والقاصدين لشاطئ ومصيف أبورديس.