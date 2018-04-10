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الوطن

التضامن الاجتماعي: اليوم بدء سداد رسوم "حج الجمعيات الأهلية"

منذ 40 دقيقة
كتب: سلامة عامر
التضامن الاجتماعي: اليوم بدء سداد رسوم "حج الجمعيات الأهلية"

غادة والي

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزراة التضامن الاجتماعي، أنها بدأت تستقبل اليوم رسوم تسديد رحلة الحج للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، لموسم الحج الحالي، البالغ عددهم 12 ألف حاج، وفقا لمستوى رحلة الحج بالأسعار المعلنة، وذلك لمدة أسبوعين، وحتى 19 أبريل الجاري.

ووجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تيسير إجراءات الحج للعام الحالي لأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك منذ اختيار الفائزين بالقرعة الإلكترونية، وكذلك إجراءات تسديد الرسوم، وكافة الإجراءات الخاصة لسفر حجاج الجمعيات الأهلية مع توفير عناية خاصة لكبار السن، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع البعثات الأخرى والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج، وتوفير خدمات جيدة مع اختيار المشرفين من ذوي الخبرة المؤهلين، لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وأكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن تسديد الرسوم يكون بإيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع فروع بنك مصر، بموجب إذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية، وذلك تيسيرا على الحاج، وفي حالة عدم السداد يعد ذلك اعتذرا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وأضاف عبدالموجود، أن الحاج الفائز عقب ذلك يستكمل أوراقه من جواز السفر المميكن وصورة بطاقة الرقم القومي و8 صور شخصية، وفيش جنائي مميكن وشهادة طبية بالحالة الصحية، تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقرها المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج، بالإضافة إلى حضور دورات تدريبية وتنظيمية وندوات دينية، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة للفائزين بالقرعة في المحافظات، لخدمة الحجاج وتعريفهم بشعائر الحج ومراحله.

 

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