"القومية لتيسير الحج" تعتمد أسعار حج الجمعيات الأهلية

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أسعار برامج الحج لعام 2018، للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية، وانتهت منها وزارة التضامن الاجتماعي مبكرا.

ونجحت المؤسسة في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات، ما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات.

وتتراوح نسب الزيادة في أسعار برامج الحج لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، و10% للمستوى الأول، وجاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية، والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة، ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم، إضافة إلى 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى؛ بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

وحددت المؤسسة أسعار الحج كما يلي:

- المستوى الأول، فنادق خمس نجوم بساحة الحرم، 96.900 جنيه شاملة تذكرة الطيران المحددة بمبلغ 12.100 جنيه.

- المستوى الثاني، فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية، بتكلفة إجمالية 82.700 جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران.

- المستوى الثالث "الاقتصادي" 3 نجوم بالمنطقة المركزية، 800 متر من الحرم، بتكلفة إجمالية 72.500 جنيه شاملة تذكرة الطيران.

- المستوى الرابع "الاقتصادي"، فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية، بإجمالي تكلفة 63.600 جنيه شاملة تذكرة الطيران.

وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة، حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء، ووسائل نقل حديثة.