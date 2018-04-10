تسجيل الدخول

الوطن

"القومية لتيسير الحج" تعتمد أسعار حج الجمعيات الأهلية

منذ 39 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"القومية لتيسير الحج" تعتمد أسعار حج الجمعيات الأهلية

غادة والي

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أسعار برامج الحج لعام 2018، للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية، وانتهت منها وزارة التضامن الاجتماعي مبكرا.

ونجحت المؤسسة في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات، ما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات.

وتتراوح نسب الزيادة في أسعار برامج الحج لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، و10% للمستوى الأول، وجاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية، والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة، ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم، إضافة إلى 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى؛ بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

وحددت المؤسسة أسعار الحج كما يلي:

- المستوى الأول، فنادق خمس نجوم بساحة الحرم، 96.900 جنيه شاملة تذكرة الطيران المحددة بمبلغ 12.100 جنيه.

- المستوى الثاني، فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية، بتكلفة إجمالية 82.700 جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران.

- المستوى الثالث "الاقتصادي" 3 نجوم بالمنطقة المركزية، 800 متر من الحرم، بتكلفة إجمالية 72.500 جنيه شاملة تذكرة الطيران.

- المستوى الرابع "الاقتصادي"، فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية، بإجمالي تكلفة 63.600 جنيه شاملة تذكرة الطيران.

وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة، حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء، ووسائل نقل حديثة.

أخبار متعلقة

هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأكثر من المتوقع خلال مارس

هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأكثر من المتوقع خلال مارس
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم مفاوضات واشنطن وبكين

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم مفاوضات واشنطن وبكين
ارتفاع أسعار النفط بدعم تراجع نشاط التنقيب الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط بدعم تراجع نشاط التنقيب الأمريكي
"التموين": لا ارتفاع في أسعار السلع.. ورمضان سيمر دون أزمات

"التموين": لا ارتفاع في أسعار السلع.. ورمضان سيمر دون أزمات

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

داليا زيادة: نزاهة الانتخابات الرئاسية أذنت بانطلاق قطار الديمقراطية

داليا زيادة: نزاهة الانتخابات الرئاسية أذنت بانطلاق قطار الديمقراطية

"غرفة القاهرة": اللحوم المستوردة من البرازيل تذبح بالطريقة الإسلامية

"غرفة القاهرة": اللحوم المستوردة من البرازيل تذبح بالطريقة الإسلامية

"الأوقاف": تصفية متسابقي القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة الخميس

"الأوقاف": تصفية متسابقي القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة الخميس

اتحاد قبائل سيناء: سنتصدى بحسم لناشري الفتن بين القبائل

اتحاد قبائل سيناء: سنتصدى بحسم لناشري الفتن بين القبائل

وكيل "صحة الدقهلية": المحافظة تحدت الفسيح ولم نستقبل أي حالة تسمم

وكيل "صحة الدقهلية": المحافظة تحدت الفسيح ولم نستقبل أي حالة تسمم

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل