محافظ الشرقية: مركز ههيا يحقق 94% من مشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن مركز ههيا حقق نسبه 94% طبقا للجدول الزمني المحدد للخطة الاستثمارية لكل مركز ومدينة للعام المالي 2017 - 2018 بعدد من القطاعات الخدمية باعتماد مالي قدره 2 مليون و500 ألف جنيه مؤكدا أن قطاع الكهرباء تم اعتماد مبلغ قدره 350ألف جنيه.

وأضاف تم اعتماد قطاع تدعيم الوحدات المحلية بمبلغ 100 ألف جنيه وجاءت نسبه تنفيذه 100% وقطاع الرصف تم اعتماد مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 90% وفي قطاع تحسين البيئة تم اعتماد 150 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 87% واعتماد 500 ألف جنيه في قطاع الأمن والإطفاء بنسبة تنفيذ 100%.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بالشركات المنفذة لاستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.