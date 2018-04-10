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الوطن

وزير الري الأسبق: إثيويبا تقيم 33 سدا مختلفا بينها 11 لتوليد الكهرباء

منذ 24 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
وزير الري الأسبق: إثيويبا تقيم 33 سدا مختلفا بينها 11 لتوليد الكهرباء

الدكتور محمود أبو زيد

كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، أن إثيويبا تقيم 33 سدا مختلفا بينها 11 لتوليد الكهرباء، و22 للتنمية الزراعية في بلادهم، وذلك عبر وجود أربعة سدود أساسية أمام "سد إثيويبا".

وقال أبوزيد، خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الدولي الأول للزراعة وتحديات المستقبل، المنعقد حاليًا بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، إنه أقيمت إتفاقية مصرية مع دول حوض النيل للتنمية الشاملة على ضفاف النيل من منبعها حتى مصر، وذلك لأن مصر كانت تخشى من بناء السدود على ضفاف النيل بمختلف الدول.

وتابع: "هذا يؤكد أن مصر تدرك مدى خطورة قيام السدود على اعتبار أنها آخر دولة مستفيدة من منبع نهر النيل".

 

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