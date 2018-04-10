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الوطن

ميليشيات الحوثي تخطف مسؤول حكومي في صنعاء

منذ 32 دقيقة
كتب: الوطن
ميليشيات الحوثي تخطف مسؤول حكومي في صنعاء

صورة أرشيفية

خطفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤولا حكوميا في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، اليوم، في وقت أرسلت قوات دعم الشرعية في اليمن تعزيزات إلى جبهات القتال في الساحل الغربي.

وفق ما ذكرته مصادر يمنية محلية لـ"سكاي نيوز" الإخبارية، فقد حاصرت ميليشيات الحوثي الإيرانية منزل مدير مكتب التربية بمحافظة حجة ضيف الله العقاري، قبل أن تقوم بخطفه بناء على توجيهات مسؤول الحوثيين في المحافظة.

في غضون ذلك، أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالي مدينة حيس ومنطقة الهاملي ومحيط معسكر خالد في جبهات الساحل الغربي.

وتأتي هذه التعزيزات استعدادا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على مناطق جديدة في قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي لليمن.

وتشهد جبهات الساحل ترتيبات عسكرية تشمل جميع المحاور لاستعادة مديريات جديدة لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

في حين تشهد الجبهات اشتباكات متقطعة بين الطرفين، تتركز معظمها في مديرية موزع ومحيط معسكر خالد وعلى التلال الجبلية المحاذية لمديرية حيس.

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