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الوطن

سياسي سعودي لـ"الوطن": المملكة جادة في حفر قناة "سلوى" على حدود قطر

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد حسن عامر
سياسي سعودي لـ"الوطن": المملكة جادة في حفر قناة "سلوى" على حدود قطر

آل زلفة

صحيفة سعودية: شركات مصرية ستتولى مهام الحفر للاستفادة من الخبرات في حفر قناة

قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة، إن المملكة العربية السعودية "جادة" في تنفيذ مشروع شق قناة سلوى على الحدود مع قطر، لأهميته الاقتصادية والسياحية والترفيهية، وتقوم بهذا المشروع بشكل قانوني على أراضيها والربط بين مياهها الإقليمية من خليج سلوى إلى خليج العديد.

وأضاف آل زلفة، في اتصال لـ"الوطن": "بالتأكيد الرياض لديها خطة طموحة لاستثمار كل إمكاناتها الطبيعية اقتصاديا وسياحيا، ومن ضمنها قناة سلوى أو ربط خليج سلوى بخور العديد، وهذا أمر طبيعي".

وتابع السياسي السعودي: "قطر ستجد نفسها جراء هذا المشروع جزيرة معزولة بكل المعايير، ولكن الدوحة هي من بدأت التدخل في شؤون المملكة وإيذاء المملكة وتهديد حتى وحدتها، فتتحمل، وربما إذا الدوحة غيرت من سياساتها وتعود إلى حضنها الخليجي سيكون لقطر مصلحة في هذا المشروع".

وقال آل زلفة: "قدر قطر أن تكون هكذا معزولة، رأس جغرافي عجيب جدا في الخليج العربي، لكنها محاطة بدول أخرى تعرف حجم قطر التي أرادت أن تتحول إلى جسم يهدد الخليج والمملكة، لكن المملكة ردت وتقول إنها يمكنها تضييق الخناق ضد الدوحة التي جلبت كل من هب ودب لإيذاء السعودية وكل دول الجوار".

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم، فيديو قالت إنه لقوات حرس الحدود السعودية التي بدأت، مساء أمس الأول، استلام موقع "منفذ سلوى" الحدودي مع قطر بالكامل، تمهيدا لتنفيذ مشروع شق قناة بحرية ضخمة بين البلدين، وفقا للصحيفة، والتي يعني تنفيذها عزل "الدوحة" عن شبه الجزيرة العربية.

وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة السعودية، تسلم سلاح حرس الحدود المنفذ من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية.

وقالت الصحيفة إن "تمويل المشروع بالكامل سيكون من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة عليه سعودية كاملة"، مؤكدة أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر، ستتولى مهام حفر القناة المائية بطول 60 كيلومترا، رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع، في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

 

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