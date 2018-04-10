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الوطن

اقتصاديون يوضحون أسباب اختيار شركات مصرية لحفر قناة "سلوى" السعودية

اليوم AM 12:48
كتب: عبد الحميد جمعة
اقتصاديون يوضحون أسباب اختيار شركات مصرية لحفر قناة "سلوى" السعودية

قناة- أرشيفية

تفاصيل جديدة كشفتها صحيفة "سبق" السعودية بشأن مشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه حاليًا المملكة العربية، بهدف فصل قطر عن شبه الجزيرة العربية وتحويلها إلى جزيرة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، وسوف تتولى الشركات المصرية مهام شق القناة المائية، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

التجربة المصرية في حفر قناة السويس الجديدة والتي أبهرت العالم وفقًا للتقارير الخارجية، كان السبب الأول لاختيار السعودية لشركات مصرية لحفر قناة سلوى، وفقًا للدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، حيث تم إنجاز المشروع الكبير والعملاق في فترات زمنية قليلة.

التخطيط والتصميم والتجهيزات الجيدة لمشروع قناة السويس، سبب آخر ذكره "بدرة" خلال حديثه لـ"الوطن"، علاوة على دقة وحرفية العمالة المصرية وسرعة إنجاز أعمال الحفر والإنشاءات المختلفة مما جعل العامل المصري له وزن عالمي في دول الخارج.

السعودية قررت اختيار الشركات المصرية لحفر قناة "سلوى"، لسرعة إنجازها في وقت قصر وبحرفية كبيرة، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر أخذت التجربة من الخلفية الأجنبية الألمانية التي تمثلت في مشاركة بعض الخبراء من ألمانيا في حفر بعض المشروعات ضمنها قناة السويس مما أدى إلى تحسين الأيدي العاملة المصرية.

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، اتفق مع سابقه على أسباب اختيار مصر لحفر قناة "سلوى"، مؤكدًا أن تاريخ العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية جعل للشركات المصرية أفضلية لحفر القناة، علاوة على وجود سابقات نجاح للشركات المصرية في الخارج.

وأضاف الدمرداش لـ"الوطن"، أن مصر لديها تاريخ متميز في مجال البناء والتشييد والعمران في المملكة العربية السعودية منذ سنوات كبيرة مما جلعها تستكمل مسيرتها في مجال الحفر لإنجاز المشروع السعودي.

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