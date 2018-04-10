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الوطن

الحكومة تتجه لخفض دعم البنزين والكهرباء خلال العام الجاري

منذ 30 دقيقة
كتب: عبد العزيز المصري وشادي أحمد ووكالات
الحكومة تتجه لخفض دعم البنزين والكهرباء خلال العام الجاري

عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: الأرقام المتداولة مبدئية.. وبرلماني: الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي

تتجه الحكومة لخفض دعم الوقود بنحو 26%، والكهرباء 47% خلال العام 2018 - 2019، بحسب مشروع موازنة السنة الجديدة، المقرر مناقشته في مجلس النواب الاثنين المقبل.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، لـ"الوطن"، إن المتداول من أرقام بخصوص الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لن يعلق عليه، خاصة أنها أرقام مبدئية جار مناقشتها من مجلس النواب.

وكشف مشروع الموازنة الجديدة استهداف الحكومة خفض دعم الطاقة المستهدف ليبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) من 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، فيما بلغ الدعم المقدر للكهرباء 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء.

وأظهرت وثيقة الموازنة الجديدة، التي اطلعت عليها "رويترز"، أن الحكومة تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% إلى 86.175 مليار جنيه، وسعر الدولار المستهدف 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في الموازنة الحالية، وسعر برميل النفط المستهدف 67 دولارا مقابل 55 دولارا في الموازنة الحالية.

وأوضحت الوثيقة أن الدعم المستهدف للسلع التموينية 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليار متوقع في 2017-2018، وإجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار متوقعة العام الحالي.

من جانبه، أكد محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.8% مقابل 5.5% متوقعة العام الحالي، وخفض العجز الكلي إلى 8.4% بـ438.594 مليار جنيه مقابل 9.8% بـ431.081 مليار متوقعة العام الحالي.

وأشار بدراوي، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في 2017-2018، لافتا إلى أن فاتورة الأجور تصل إلى 265 مليار جنيه، وقال إن لجان المجلس تناقش مشروع الموازنة الاثنين المقبل.

فيما قال مسؤول داخل هيئة البترول، رفض ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إن "الحكومة سترفع أسعار الوقود خلال العام الجاري لا محالة لخفض الدعم، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولار".

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