نائب وزير المالية: نسعى لتطبيق إصلاح صحي شامل خلال 15 عامًا

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل هو التحدي الأكبر أمام الحكومة، والذي سيبدأ بمحافظة بورسعيد في 12 يوليو المقبل، مشددًا على أن تطوير التعليم والصحة حلم للحكومة.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه بدون صحة وتعليم لن يكون هناك تنمية مستدامة، ولن يكون للإصلاح الاقتصادي أي قيمة.

وتابع: "بجوار قانون التأمين الصحي الشامل نسعى لتحقيق إصلاح صحي خلال الفترة المحددة لتطبيقه خلال 15 عامًا، بحيث يتم نقل مصر في مجال الرعاية الصحية لمصاف الدول التى تقدم تغطية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع وذات جودة عالية".