تجديد حبس 3 متهمين بالترويج لفكر "داعش" على "فيس بوك"

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي، في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والترويج لفكر التنظيم عبر "فيس بوك" بمحافظة قنا، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الانضمام لتولي وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة.