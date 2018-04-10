صحيفة سعودية: قناة "سلوى" تحول قطر لجزيرة صغيرة معزولة

اعتبرت صحيفة "الوطن" السعودية، في تقرير اليوم، أن مقترح شق "قناة سلوى" على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع إمارة قطر، يحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي.

وقالت الصحيفة السعودية إن المقترح يحمل "أكثر من رسالة: ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجها سياسيا يحجم مجرد التلويح به نظام الحمدين القطري، ويجعله يدرك تناهيه في الصغر، إذ يحول هذا المشروع قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي".

وتابعت أن "المقترح يثبت حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه، في إشارة إلى قطر، من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء".