تسجيل الدخول

الوطن

عباس شومان: استخدام الوسائل الحديثة بالزراعة ضرورة لرفع مستوى الإنتاج

منذ 8 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
عباس شومان: استخدام الوسائل الحديثة بالزراعة ضرورة لرفع مستوى الإنتاج

جانب من المؤتمر

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إنَّه لا يخفى على أحد ما للزراعة وإنتاجاتها من أهمية كبرى في حياة الإنسان، وأن الإنسان بلا غذاء جيد لا يمكن أن تستقيم حياته أو يبدع في عمله، مشيرًا إلى أن التوسع في الاستصلاح الزراعي من الضرورات القصوى لزيادة الرقعة الزراعية في مصر من أجل سد حاجات الناس وتحسين الإنتاج الزراعي وتأثير ذلك على القطاعات المتعلقة بالزراعة.

وخلال كلمته اليوم بالمؤتمر الدولي الأول لكلية الزراعة بجامعة الأزهر تحت عنوان "الزراعة والتحديات المستقبلية"، أكّد وكيل الأزهر على ضرورة استخدام الوسائل والسبل الحديثة لتطوير الزراعة في بلادنا للحصول على أعلى إنتاجية بأقل تكلفة، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن أي جانب في حياتنا، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر الذي تعقده كلية الزراعة بجامعة الأزهر يأتي نتيجة للخبرات المتراكمة لهذه الكلية العريقة وإيمانًا من الأزهر بأهمية المؤتمرات العلمية العملية التي تمس حياة الناس.

وانطلقت فعاليات المؤتمر، صباح اليوم، ويستمر لثلاثة أيام، من 10 إلى 12 أبريل الجاري، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، ويتضمن محاضرات وجلسات وأبحاث علمية تدور موضوعاتها حول واقع ومستقبل الزراعة في مصر، ومصادر الأراضي والمياه، والثروة الحيوانية والتحديات المستقبلية، وأهمية الإرشاد الزراعي في ترشيد استخدام مياه الري، وتوابع التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، والهندسة الزراعية ودورها في التنمية المستدامة.

أخبار متعلقة

وقفة احتجاجية لطلاب الهندسة الزراعية بجامعة كفر الشيخ للمطالبة بإنشاء كلية خاصة بهم

وقفة احتجاجية لطلاب الهندسة الزراعية بجامعة كفر الشيخ للمطالبة بإنشاء كلية خاصة بهم
رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي طلاب قسم الهندسة الزراعية

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي طلاب قسم الهندسة الزراعية
طلاب

طلاب "الهندسة الزراعية" يتظاهرون أمام "الأعلى للجامعات" لإنشاء كلية خاصة بهم

القبض على رئيس الهندسة الزراعية فى الوزارة بتهمة بيع 50 ألف فدان بعقود مزورة من أراضى الدولة

القبض على رئيس الهندسة الزراعية فى الوزارة بتهمة بيع 50 ألف فدان بعقود مزورة من أراضى الدولة

طالب بجامعة المنصورة يكتب: أنقذوا الهندسة الزراعية بالمنصورة

طالب بجامعة المنصورة يكتب: أنقذوا الهندسة الزراعية بالمنصورة
"عصام محمد" رئيسا لمجلس الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس

"عصام محمد" رئيسا لمجلس الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

غدا.. بدء أعمال المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها

غدا.. بدء أعمال المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها

شرطة مرافق المنيا تضبط 312 قضية في حملة مكبرة

شرطة مرافق المنيا تضبط 312 قضية في حملة مكبرة

حبس 6 بتهمة قتل ابن عمومتهم أخذا بألثار في البدرشين

حبس 6 بتهمة قتل ابن عمومتهم أخذا بألثار في البدرشين

بالصور| وفد من "إيكاردا" يزور نظم الرصد والاتصالات بوزارة الري

بالصور| وفد من "إيكاردا" يزور نظم الرصد والاتصالات بوزارة الري

بعد "المهر الإماراتي".. "آلات حادة" في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

بعد "المهر الإماراتي".. "آلات حادة" في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل