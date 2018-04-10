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الوطن

الجمعة.. إياد نصار ضيف غادة عادل فى "تعشب شاي" على dmc

منذ 43 دقيقة
كتب: الوطن
الجمعة.. إياد نصار ضيف غادة عادل فى "تعشب شاي" على dmc

غادة عادل وإياد نصار

يحل النجم الأردني إياد نصار ضيفا على برنامج "تعشب شاي"، الذي تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وذلك في موعده الجديد الجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً في حلقة خاصة بعنوان "الحياة الخاصة في عصر فيس بوك".

يتحدث خلالها نصار عن الحياة الخاصة وهل مازال يستطيع أي إنسان أن يحافظ على خصوصيته مع إنتشار وسائل الأتصال الحديثة، والسوشيال ميديا، وما أكثر الأشياء الخاصة لديه ولا يحب أن يطلع عليها أحد غيره، وأبرز المواقف التي حدثت معه وشعر بعدها بعيوب الشهرة وأن حياته الشخصية لم تعد ملكا له وأصبح هناك من يتدخل فيها، كما يتناول اللقاء الدور الذي لعبه مسلسله الأخير "هذا المساء"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي في توعية الناس بقضية الخصوصية وتأمين أنفسهم، وما أحدث أعماله التي يصورها وطبيعة دوره فيها.

وفي الفقرة الثانية فقرة "المواهب الصغيرة"، تستضيف غادة عادل وإياد نصار الطفلة الموهوبة نادين الطالبة في الصف الأول الإعدادي، وصاحبة ال 12 عامًا التي نجحت في مجال البرمجة، وإستطاعت الحصول على تصنيف أحسن 30 مشروع على مستوى العالم في إحدى مسابقات البرمجة، لتتحدث عن فكرة مشروعها، وما الذي جعلها تتجه لمجال البرمجة رغم صغر سنها واحلامها وطموحاتها في هذا المجال.   

 

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