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الوطن

"سياحة البرلمان": موسكو تماطل في قرار استئناف حركة الطيران

منذ 41 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"سياحة البرلمان": موسكو تماطل في قرار استئناف حركة الطيران

النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مصر نفذت جميع مطالب روسيا بشأن عودة رحلات الطيران بين البلدين، وهو ما حاز على إشادت الوفود الروسية التي تفقدت الإجراءات الأمنية في المطارات، وأنهت جميع استعداداتها لاستقبال السياحة الروسية.

وأضاف إدريس، في بيان له اليوم، أن الجانب الروسي يتماطل في قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر، فقد تم تأجيل القرار ثلاثة مرات قبل أن يستقر الأمر على عودة رحلات الطيران مطلع أبريل الجاري كما أعلنت السلطات الروسية وهو لم يحدث حتى الآن ودون توضيح حتى الأسباب.

وتابع عضو لجنة السياحة، أن جميع التقارير الدولية وكان آخرها تقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية اختارت مصر ضمن أفضل 20 واجهة سياحية في العالم، وهو بمثابة شهادة اعتراف من العالم بمدى تمتع مصر بالأمن والاستقرار وبحهود الحكومة لتنشيط السياحة، مطالبًا هيئة تنشيط السياحة بالبحث عن أسواق بديلة كالسوق العربي والسوق الأسيوية خاصة اليابان والصين.

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