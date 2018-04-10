مسلح يهاجم عشة مدير إدارة أحد البنوك في رأس البر.. "زوجتي أصيبت بجلطة"

هاجم مسلح، أسرة مدير إدارة أحد البنوك بإحدى عشش مدينة رأس البر، مستغلاً نوم أغلب أفراد الأسرة، فجرًا ليقتحم العشة.

ويروي محمد بركات، مدير إدارة إحدى البنوك لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة قائلا: "جئت بصحبة أسرتي لمدينة رأس البر، واستأجرت عشة لقضاء عطلة شم النسيم، وكان بصحبتي زوجتي وأولادي الثلاثة، ووالدتي، وشقيقتي، وزوجها، وأثناء نومنا فجرًا فوجئنا بمهاجمة مسلح للعشة حيث عمل لتخديرنا".

وتابع: "لم تتمكن سوى زوجتي نسرين سمير من رؤيته، وسرق 5 آلاف جنيه، وهاتفي محمول يقدر قيمتهما بـ7 آلاف جنيه".

وأضاف: "توجهنا لقسم الشرطة وتم الإدلاء بأوصافه وتعرف عليه ضباط المباحث، وعلمنا بإرتكابه 15 واقعة أخرى، وجرى تحرير محضر رقم 957 جنح رأس البر لسنة 2018 ميلاديًا، ضد المدعو "محمد. إ. س"، في العقد الثالث من عمره، مقيم بمدينة دمياط .

وتابع محمد قائلا: "فوجئت بجسدي كله أزرق نتيجة تخديري بحقن، وزوجتي أصيبت بجلطة لمدة ساعة ونصف في يديها نتيجة ما حدث لنا، وعمري ما هنسي الحسرة اللي عشتها أنا وأسرتي وأولادي اللي لسه منهارين، وزوجتي مش قادرة تتحكم في أعصابها، مش عايز غير يتقبض علي المتهم المسجل خطر".