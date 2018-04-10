ترامب يلغي زيارته إلى أمريكا اللاتينية لإدارة الملف السوري

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة اليوم زيارته الأولى المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى أميركا اللاتينية، من أجل "الإشراف على الرد الأمريكي على سوريا"، وفق ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز.

وكان يفترض أن يغادر ترامب واشنطن الجمعة، للقيام بأول زيارة له إلى أمريكا اللاتينية منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير2017. وفي ختام قمة الدول الأمريكية في ليما كان يفترض ان يتوقف ترامب في بوغوتا بكولومبيا.

وقالت ساندرز انه: "نزولا لطلب الرئيس سيسافر نائبه مايك بنس عوضا عنه الى ليما لحضور قمة الدول الأميركية".

واضافت "سيبقى الرئيس في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأمريكي في ملف سوريا".

ومنذ الهجوم المفترض ب"الغازات السامة" الذي أوقع عشرات القتلى السبت في مدينة دوما أخر معقل للمعارضة قرب دمشق، لوح ترامب بالتدخل العسكري.

وقال: أمس، "كان الهجوم فظيعًا ومروعًا وسنرد عليه بقوة"، متوعدًا بقرار وشيك.

ويأتي الأعلان عن إلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة غداة تعبير ترامب عن غضبه أثر مداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) امس، مكتب مايكل كوهين محاميه الشخصي الذي "دفع أموالاً لممثلة إباحية مقابل سكوتها بشأن علاقة سابقة مع الرئيس الاميركي".