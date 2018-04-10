رئيس برلمان العراق: المرحلة المقبلة تتطلب حشد الجهود لإنجاح الانتخابات

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)، سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن "المرحلة المقبلة تتطلّب حشد جميع الجهود لإنجاح الانتخابات، تمهيدا لمرحلة الإعمار، التي نسعى لأن تكون بداية لطي صفحة الإرهاب بالبلاد".

جاء ذلك خلال استقباله السفير الأمريكي في بلاده، دوغلاس سيليمان، وفق بيان صدر اليوم، عن المكتب الإعلامي لـ"الجبوري"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف البيان، أن "الجبوري بحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد وواشنطن في ملف مكافحة الإرهاب".

من جانبه، أعلن السفير الأمريكي حرص بلاده على دعم العراق، والوقوف إلى جانبه في حربه ضد الاٍرهاب.

يشار أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في العراق في 12 مايو 2018.