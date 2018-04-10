اليوم.. محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

يحيي المبتهل محمود التهامي، نقيب المنشدين، الليلة الحفلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها، حفيدة رسول الله في الحفل الذي يقيمه أبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم هذه الأيام من كل عام، وذلك بميدان مسجد السيدة زينب.

وبدأت فعاليات الاحتفال بمولد السيدة، مطلع الأسبوع الماضي، وانطلق أبناء الطرق الصوفية في تجهيز ميدان السيدة وحرم المسجد وما حولهما بالزينة، وافتراش الطرق والشوارع المجاورة بالحلويات واللعب والهدايا، بالإضافة إلى انتشار الخيم والتي تكون مأوى لرواد المولد من أبناء الطرق الصوفية وضيوفهم.