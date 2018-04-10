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الوطن

قريبا.. "باي بال" تقدم بطاقات خصم مباشر لعملائها

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
قريبا.. "باي بال" تقدم بطاقات خصم مباشر لعملائها

تبحث شركة باي بال PayPal - إصدار بطاقات خصم مباشر Debit Card

تبحث شركة "باي بال PayPal" العالمية -المتخصصة في أنظمة دفع الأموال وتحويلها عبر الإنترنت- إصدار بطاقات خصم مباشر Debit Card خاصة بها يمكن لعملائها استخدامها في عمليات الدفع والسحب عبر ماكينات الصراف الآلي الشائعة.

هذا بالإضافة إلى خدمات مصرفية أخرى كإيداع شيك في الحساب عن طريق التقاط صورة له، وليس هذا فقط بل وكذلك توفير خدمات القروض الشخصية وقروض الأعمال الصغيرة.

تطمح الشركة من خلال هذه الخطوة إلى ضم عملاء جدد ممن لا تتوفر لهم حسابات بنكية، ويمكنها بذلك توسيع قاعدة عملائها بدلاً من توجيههم إلى البنوك التقليدية.

كانت باي بال قد عكفت في الأشهر القليلة الماضية على اختبار مجموعة من العروض الجديدة مع بعض المستخدمين في الولايات المتحدة، كما تعاونت مع بعض البنوك الصغيرة لبحث هذه العروض.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها بطاقات حقيقية لعملائها، فهي توفر لهم بطاقات باي بال المدفوعة مسبقًا التي يمكنهم استعمالها عبر الإنترنت أو في المتاجر الحقيقية للدفع مقابل مشترياتهم ثم شحنها بالرصيد الكافي في أي وقت.

ربما تثمر هذه الجهود عن اقتطاع باي بال نصيبًا من عملاء البنوك الحقيقية، هذا إلى جانب مساعدة العملاء على استخدام الخدمات التي لا يتثنى لهم الاستفادة منها بالدفع عبر الشيكات المصرفية كاستئجار سيارة من خدمة أوبر أو حجز تذاكر الطيران.

ليست شركة باي بال وحدها التي تحاول غزو عالم المؤسسات المالية إلى جانب التفوق في خدماتها التقنية، فشركة أمازون أيضًا تطمح إلى إطلاق خدمة جديدة تتيح ضم العملاء الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

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