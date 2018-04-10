رئيس بنك القاهرة: أتوقع إقبال المصريين بالخارج على شهادة "أمان"

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إننا نخاطب جميع المصريين بالخارج، للاستفادة من شهادة "أمان" كوعاء إدخاري وتأميني، متوقعًا أن يصل عدد المستفيدين من الشهادة إلى عدد كبير في مدة وجيزة، لما لها من أهمية كبيرة للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن طرح شهادة "أمان" للمصريين بالخارج، أن تلك الشهادة تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.