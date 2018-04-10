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الوطن

"الجار الله": الأسد أثبت أنه أقوى من ثورات الربيع العربي

منذ 39 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"الجار الله": الأسد أثبت أنه أقوى من ثورات الربيع العربي

أحمد الجار الله

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، إن العرب أخطأوا في حق سوريا، مضيفا أن الربيع العربي قضى على الزعيم الليبي معمر القذافي وكان يستهدف سوريا وإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وأضاف الجارالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن "الأسد" أثبت أنه أقوى من ثورات الربيع العربي، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات استمر في الحكم دون أن يؤثر عليه.

وأشار، إلى أن الجيش والشعب مساندين لنظام الرئيس السوري، مضيفا أن الشعب السوري وحده هو صاحب قرار بقاء "الأسد" من عدمه في السلطة.

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