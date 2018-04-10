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الوطن

الصين تستعين بـ«إعلان صلاح»: الفرعون عدّى الحدود

منذ 37 دقيقة
كتب: سلامة عامر

من النسخة الورقية

العدد : 2173

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الصين تستعين بـ«إعلان صلاح»: الفرعون عدّى الحدود

محمد صلاح

لم تقف تأثيرات إعلان النجم العالمى محمد صلاح عن المخدرات عند حدود مصر، بل امتدت لتصل إلى الصين، حيث استعانت وزارة الأمن العام الصينية بإعلان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الذى يشارك فيه الفرعون المصرى، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات.. ماتسيبهاش تغلبك»، ونشرت فيديو الإعلان على صفحتها الرسمية، فى إطار نجاح الحملة المصرية.

صفحة وزارة الأمن العام الصينية نشرت، اليوم، تقريراً، نقلاً عن صندوق مكافحة الإدمان بمصر، لافتة إلى أن الاستعانة بنجم كبير مثل «صلاح»، لتوعية الشباب بمخاطر تعاطى المخدرات، أسهم بشكل كبير فى زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان المصرى «16023»، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من أفضل الوسائل لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات.

14 مليون مشاهدة للفيديو خلال أسبوع.. و500 مكالمة يومياً

وعلى صعيد عدد مشاهدات الإعلان خلال الأيام الماضية على صفحة الصندوق، حقق «إعلان صلاح» 10 ملايين و400 ألف مشاهدة خلال أسبوع فقط منذ إطلاقه، كما وصل إجمالى عدد المشاهدات على «تويتر، فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب»، إلى 14 مليون مشاهدة، وأكثر من 25 مليون متفاعل، و35 ألف «شير» من جانب المتابعين، و15 ألف تعليق، وأكثر من 454 ألف معجب بالإعلان، وأن غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

غادة والى، وزيرة التضامن، أعلنت أن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان يشهد حالياً زيادة فى المكالمات الواردة، حيث يتلقى 500 مكالمة يومياً عقب إعلان «صلاح»، بعدما كان يتلقى من 100 إلى 125 مكالمة يومياً خلال الفترة نفسها من الشهر الماضى، مشيرة إلى أن المكالمات تنوّعت بين طلب العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، ومكالمات أخرى للمشورة.

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