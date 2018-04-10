مساعد وزير الآثار يتفقد قباب العناني بأسوان

توجه محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، اليوم، إلى محافظة أسوان لتفقد سير العمل في بعض القباب الأثرية وجزء من الجبانة الفاطمية على الطبيعة.

واصطحب عبداللطيف في الزيارة مصطفى أحمد، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمصر العليا وعبدالسلام حسن، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بأسوان.

والتقى الدكتور عبداللطيف ببعض العاملين في قطاع الآثار السلامية والقبطية كما تفقد بعض القباب الأثرية وكذلك جبانة العناني الأثرية للوقوف على حالتها الراهنة.

وناقش مسئولي المنطقة بعض المشكلات التي تواجه سير العمل وبحث معهم أفضل السبل لتطوير المنطقة والحفاظ عليها والارتقاء بها بما يسهم في دعم وتنشيط حركة السياحة في المحافظة.