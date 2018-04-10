عاجل| مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيا بشأن سوريا

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء بأكثرية سبعة أصوات مقابل ستة، وامتناع اثنين عن التصويت، ضد مشروع قرار تقدمت به روسيا ويقضي بتشكيل آلية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولم يحز مشروع القرار الروسي إلا على ستة أصوات، في حين أنه كان بحاجة لتسعة أصوات على الأقل لتمريره.

والنص الروسي الذي سقط في التصويت يمنح مجلس الأمن القرار النهائي في اعتماد أو رفض نتائج التحقيقات التي تخلص إليها آلية التحقيق.

ورفضت الدول الغربية هذا النص خصوصا لأنه يحرم في نظرها آلية التحقيق من الاستقلالية اللازمة للقيام بعملها.