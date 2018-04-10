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الوطن

خالد فودة يشكر أهالي جنوب سيناء لمشاركتهم في انتخابات الرئاسية

منذ 22 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
خالد فودة يشكر أهالي جنوب سيناء لمشاركتهم في انتخابات الرئاسية

جانب من حفال التكريم

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن أهالي المحافظة من بدو وحضر ضربوا أعظم الأمثلة في المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة 2018، موضحا أن شعب جنوب سيناء وبخاصة المشايخ والسيدات ضربوا أروع الأمثلة في المشاركة الحقيقة في الانتخابات.

وقدم المحافظ الشكر إلى أهالي المحافظة دون استثناء، لأنهم تحدوا الظروف وأصروا على النزول والذهاب إلى اللجان الانتخابية بالرغم من الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة في اليوم الثالث للانتخابات.

وقال إن المواطن السيناوي يشعر بالمشروعات العملاقة القومية التي تتم علي أرض الواقع مثل جامعة الملك سلمان، والطريق الدولي الجديد، والمزارع النموذجية، وتجمعات الملك سلمان، وأخيرًا المنطقة الحرة.

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