تسجيل الدخول

الوطن

حريق يفسد حفل تكريم أهالي جنوب سيناء المشاركين بالانتخابات الرئاسية

منذ 21 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
حريق يفسد حفل تكريم أهالي جنوب سيناء المشاركين بالانتخابات الرئاسية

صورة ارشيفية

نشب حريق هائل في أحد المطاعم التابعة لمركز التأهيل الاجتماعي بمدينة طور سيناء، أثناء الاحتفال الذي نظمته محافظة جنوب سيناء لتكريم المشاركين في انتخابات الرئاسة.

تلقي اللواء طارق مجاهد، مدير أمن  جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة الطور يفيد نشوب حريق هائل في مطعم بالتأهيل الاجتماعي، وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث حالات اختناق جرى نقلهم إلى مستشفى الطور العام لتلقي العلاج.

وقال يوسف منسي، مدير مركز العمليات والأزمات بالمحافظة، إن الحريق نشب جراء ماس كهربائي حيث اخترق الكابل الكهربائي الموصل للمطعم، ما أسفر عن اختراق المطعم ودماره وخروج الدخان بكثافة مما أدى إلى حدوث حالات اختناق بسيطة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء كان يشهد احتفال تكريم أهالي جنوب سيناء المشاركين في انتخابات الرئاسة بحضور ما يقرب من ٤٠٠٠ مواطن، وأثناء تقطيع تورتة الحفل في نهاية اللقاء نشب الحريق مما أدى إلى حدوث حالة من الزعر بين المواطنين، وتمكنوا من الخروج بسلام من الخيمة التي جرى إعدادها للحفل.

أخبار متعلقة
خالد فودة يشكر أهالي جنوب سيناء لمشاركتهم في انتخابات الرئاسية

خالد فودة يشكر أهالي جنوب سيناء لمشاركتهم في انتخابات الرئاسية
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الأنشطة المتكاملة للتربية والتعليم

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الأنشطة المتكاملة للتربية والتعليم
تكريم 75 طفلا يتيما و17 أرملة في جنوب سيناء

تكريم 75 طفلا يتيما و17 أرملة في جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء تستعد لإنشاء دار أيتام في الطور

محافظة جنوب سيناء تستعد لإنشاء دار أيتام في الطور
محافظ جنوب سيناء يصرف 200 ألف جنيه مساعدات للصيادين

محافظ جنوب سيناء يصرف 200 ألف جنيه مساعدات للصيادين
مجلس الشباب المصري يكرم المتابعين المحليين للانتخابات في جنوب سيناء

مجلس الشباب المصري يكرم المتابعين المحليين للانتخابات في جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يطالب بإعادة تشغيل المسرح الصيفي بثقافة طور سيناء

محافظ جنوب سيناء يطالب بإعادة تشغيل المسرح الصيفي بثقافة طور سيناء

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

الخميس.. صالون المقامات في قصر اﻷمير بشتاك

الخميس.. صالون المقامات في قصر اﻷمير بشتاك

راغب علامة يشيد بمحمد صلاح: "‏الله عليك يا بطل.. فخر العالم العربي"

راغب علامة يشيد بمحمد صلاح: "‏الله عليك يا بطل.. فخر العالم العربي"

اختتام فعاليات احتفالات عيد سوهاج القومي بحفل فني بالمسرح الروماني

اختتام فعاليات احتفالات عيد سوهاج القومي بحفل فني بالمسرح الروماني

"تعليم الوادي الجديد" يستعد لتنظيم مؤتمر لتطوير التعليم بالمحافظة

"تعليم الوادي الجديد" يستعد لتنظيم مؤتمر لتطوير التعليم بالمحافظة

عضو "زراعة النواب": 6 أشهر حبس لإقامة عوامات دون ترخيص على النيل

عضو "زراعة النواب": 6 أشهر حبس لإقامة عوامات دون ترخيص على النيل

اختيارات الوطن

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

الأكثر قراءة

عاجل