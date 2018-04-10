حريق يفسد حفل تكريم أهالي جنوب سيناء المشاركين بالانتخابات الرئاسية

نشب حريق هائل في أحد المطاعم التابعة لمركز التأهيل الاجتماعي بمدينة طور سيناء، أثناء الاحتفال الذي نظمته محافظة جنوب سيناء لتكريم المشاركين في انتخابات الرئاسة.

تلقي اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة الطور يفيد نشوب حريق هائل في مطعم بالتأهيل الاجتماعي، وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث حالات اختناق جرى نقلهم إلى مستشفى الطور العام لتلقي العلاج.

وقال يوسف منسي، مدير مركز العمليات والأزمات بالمحافظة، إن الحريق نشب جراء ماس كهربائي حيث اخترق الكابل الكهربائي الموصل للمطعم، ما أسفر عن اختراق المطعم ودماره وخروج الدخان بكثافة مما أدى إلى حدوث حالات اختناق بسيطة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء كان يشهد احتفال تكريم أهالي جنوب سيناء المشاركين في انتخابات الرئاسة بحضور ما يقرب من ٤٠٠٠ مواطن، وأثناء تقطيع تورتة الحفل في نهاية اللقاء نشب الحريق مما أدى إلى حدوث حالة من الزعر بين المواطنين، وتمكنوا من الخروج بسلام من الخيمة التي جرى إعدادها للحفل.