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الوطن

مركز الخارجة ينفذ 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط

منذ 30 دقيقة
كتب: شرف غريب
مركز الخارجة ينفذ 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط

مركز الخارجة يزيل منازل ايلة للسقوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن إصدار 10 قرارات هدم لمنازل آيلة للسقوط، وتنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات بالزارعة والبناء على أراضي أملاك دولة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة لمنازل ومنشآت آيلة للسقوط وتمثل خطرًا داهمًا على حياة المارة في حملات مستمرة بمعدات الوحدة المحلية في مناطق الخارجة القديمة، والسبط، والسوق القديم، وعين الدار، وعين الشيخ بالمدينة.

وأضاف الطماوي، أن المركز نجح في تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة في حملات مشتركة مع قوات الأمن، حيث جرى إزالة تعديات على مساحة 5 أفدنة و12 قيراطا بالزراعة، وتعديات على مساحة 1945 مترًا مربعًا بالبناء.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، إلى استمرار المركز والوحدات المحلية القروية في إزالة جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة سواء بالبناء أو الزراعة لفرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

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