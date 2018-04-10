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الوطن

مسلم: البعض يحمّل الإعلام أكثر من دوره.. ونشر الإيجابيات ليس خدمة للحكومة

منذ 21 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مسلم: البعض يحمّل الإعلام أكثر من دوره.. ونشر الإيجابيات ليس خدمة للحكومة

محمود مسلم رئيس تحرير "الوطن"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن البعض يُحمّل الإعلام أكثر من دوره، فاستمرار الإعلام في مدح الحكومة والحديث حول إن الحالة المرورية جيدة وهناك وظائف للشباب سينصرف المواطنون عن هذا الإعلام، و"الناس مش هتسمع لنا".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، على الأولى المصرية، أن جماعة الإخوان أخطأت عندما اعتقدت بأن الإعلام سيغير قناعات المواطنين، مؤكدًا أن الإعلام لن يغير وقائع موجودة، ولكن يمكن أن يركز على بعض الوقائع، لا أن يخلق واقعا غير موجود.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن مصر تمر بظروف صعبة، ولا يجب الاكتفاء بالضرب بقوة على الفساد، ولكن يجب إعطاء ونشر الأمل للمواطنين، وهذا ليس خدمة للحكومة بل من أجل الاستقرار، فيجب نشر الإيجابيات بنفس القوة التي ننشر بها السلبيات.

وتابع: "الإعلام دايما بيحاسب على المشاريب، الحكومة تقول الإعلام هو اللي مسود الدنيا، والمواطنين في الشارع بيقول الإعلام هو اللي مخلي الدنيا بمبي".

 

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