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الوطن

"اتحاد الكرة" يكشف حقيقة إذاعة كأس العالم على التليفزيون الأرضي

منذ 21 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"اتحاد الكرة" يكشف حقيقة إذاعة كأس العالم على التليفزيون الأرضي

ثروت سويلم

قال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن هناك محاولات وجهد مبذول من جانب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس اتحاد الكرة، لعلاقته الوطيدة برئيس الاتحاد الدولي من أجل إذاعة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضي المصري.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أن هذا الأمر خاص بشراء البث وقنوات مدفوعة الأجر وهناك قنوات معنية بشراء بث مباريات كأس العالم.

وأشار إلى أن هناك حديث حول بث مباريات منتخب مصر في الدور الأول لكاس العالم "الثلاثة مباريات" على القنوات الأرضية بدعم من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

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