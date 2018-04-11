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الوطن

محمود مسلم: "الاقتصاد لغة أرقام وهناك تحسن.. والناس هي اللي بتحكم"

اليوم AM 12:05
كتب: محمود البدوي
محمود مسلم: "الاقتصاد لغة أرقام وهناك تحسن.. والناس هي اللي بتحكم"

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه لا أحد يستطيع القول بأنه تم حل مشكلات المواطنين كافة، ولكن هناك تحسن، فمثلا لم يوجد من قبل برنامج "تكافل وكرامة" وأصبح موجودًا الآن.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، على الفضائية المصرية، مع الإعلامية رشا نبيل: "محدش قال الناس مبسوطة بس بيطرأ عليهم تحسن"، موضحًا أن الاقتصاد ليس به وجهات نظر، حيث يعتمد بشكل كبير على لغة الأرقام.

وتابع: "الناس هي اللي بتحكم على الاقتصاد حتى مع لغة الأرقام، ولا نجيب حكام من بره؟!".

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