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الوطن

طبيب بمستشفى بالبحيرة عن وفاة مواطن: "كان ناقص أبوس إيد موظف الإسعاف"

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود البدوي
طبيب بمستشفى بالبحيرة عن وفاة مواطن: "كان ناقص أبوس إيد موظف الإسعاف"

أرشيفية

علق الدكتور محمد مراد، رئيس قسم الجراحة بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة، على وفاة مواطن داخل المستشفى لعدم توافر سيارة إسعاف لنقلة إلى مستشفى دمنهور العام، موضحًا أنه حال وصول الحالة إلى قسم الطوارئ قام بعمل الإسعافات الأولية لتلك الحاجة ولكن أصر على تحويلها إلى مستشفى دمنهور العام لعدم وجود التخصص اللازم لها.

وأضاف "مراد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه أبلغ الإسعاف هاتفيًا بضرورة الحضور بسرعة من أجل نقل الحالة إلى مستشفى دمنهور، فطالبه المسؤولون عن الإسعاف بضرورة التنسيق مع مستشفى دمنهور حتى يحضروا لنقل الحالة.

وأشار إلى أنه هاتف مستشفى دمنهور للموافقة على نقل الحالة قبل أن تتوفى، مضيفًا: "كان ناقص أبوس إيد الموظف عشان يوصلني بحد من الأطباء رغم إني قمت بالإسعافات الأولية للحالة وجواب التحويل للمريض خلال خمس دقائق".

وتابع: "عاوت بالاتصال بالمسعفين قولتلهم ده أنا طبيب معقولة يكون بلاغ كاذب، تعالى خد المريض ولو أنا كاذب حاسبني".

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