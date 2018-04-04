وائل الإبراشي: يجب فتح ملف "نزيف الأسفلت" ومعرفة أسبابه

طالب الإعلامي وائل الإبراشي بضرورة فتح ملف نزيف الأسفلت بعد الحادث المروع الذي أودى بحياة 8 أشخاص على طريق السخنة.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن ضحايا نزيف الأسفلت لا هم ضحايا الإرهاب ولا ضحايا الجرائم الجنائية ولكنها حوادث طرق يمكن تفاديها.

وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة من الضحايا تجعلنا نتساءل عن الأسباب هل هي نتيجة سوء الطرق أم السرعة الجنونية أم أسباب أخرى؟ مضيفا: "يجب أن يعرف السبب حتى يتم تفادي الأشخاص التي تموت بهذا الشكل الجماعي والمجاني".